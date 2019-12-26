‫بعد ليلة ساخنة... أهم ما ورد بالإعلام الإسرائيلي صباح الخميس



القناة 13 الإسرائيلية





الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "رداً على إطلاق الصاروخ تجاه عسقلان، هاجمنا أهدافاً تابعة لحماس بغزة"، اليوم ستجري الانتخابات الداخلية بحزب (الليكود)، والتي سيتنافس فيها ساعر أمام نتنياهو على رئاسة الحزب.



القناة 12 الإسرائيلية





تقارير فلسطينية: سلاح الجو الإسرائيلي، قصف مواقع لحماس في بيت لاهيا، وغرب مدينة غزة، وغرب مدينة خانيونس.





-نتنياهو يهدد: من أطلق الصواريخ بالمرة السابقة لم يعد موجوداً، ومن أطلق هذه المرة فليجهز نفسه للرحيل.



القناة11 الإسرائيلية- كان:





الوزير اوفير اوكيانوس: "في غزة سيكون هناك حملة عسكرية، في أي وقت قادم، لتقديم ضربة قوية للفصائل هناك".





- ليئا جولدين: "ما حدث بالأمس، يؤكد أن الردع الإسرائيلي بات مضحكاً، لأن إسرائيل تريد الهدوء بأي ثمن".



القناة 7 الإسرائيلية:





وزارة الخارجية الأردنية: المسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين فقط، ولا يحق لأحد زيارته أو اقتحامه.





- حركة حماس بغزة: "على رئيس السلطة أبو مازن إصدار مرسوم الانتخابات العامة للمجلس التشريعي".



هآرتس:





زعيم حزب "كحول لفان" بيني غانتس: "ما حدث بالأمس، يؤكد فشل السياسات الأمنية لرئيس الوزراء نتنياهو".





- المحلل العسكري عاموس هرائيل: "خطاب رئيس الأركان كوخافي، يؤكد أنه مقتنع بأن المواجهة مع إيران قريبة".



يديعوت أحرونوت:





تقارير إسرائيلية: 5 قتلى في هجوم جوي على مواقع تابعة لإيران في مدينة بوكمال على الحدود بين سوريا والعراق.





- زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان: "رئيس الوزراء نتنياهو دمر قوة الردع الإسرائيلية أمام قطاع غزة".



معاريف:





في أعقاب إطلاق الصاروخ على عسقلان، تم إنزال نتنياهو من على منصة مهرجان انتخابي لليكود، وإدخاله إلى الملجأ.



يسرائيل هيوم:





رئيس الوزراء نتنياهو: "في حال فوز جدعون ساعر برئاسة حزب الليكود، سوف أطلب الحصانة من الكنيست".





- الرجل الذي قتل طعناً بالأمس، هو عاموس ساعر، ويعمل ضابط الأمن الرئيسي في المحكمة المركزية بالقدس.



والا الإسرائيلي:





‫رداً على إطلاق الصاروخ تجاه عسقلان، سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة، أهدافاً تابعة لحماس بقطاع غزة.





- ستبدأ عملية الانتخابات الداخلية لحزب الليكود، في تمام في الساعة التاسعة صباحاً، عبر 106 صناديق اقتراع.

رام الله - دنيا الوطنبعد إطلاق الصاروخ تجاه عسقلان، والرد الإسرائيلي بقصف مواقع لحركة حماس بغزة، تصدرت العناوين الرئيسية بالمواقع والصحف العبرية، لهذا اليوم.