شؤون فلسطينية

البنك العربي يختتم مبادرته الخاصة برياديي صناعة التكنولوجيا المالية "فينتيك" في فلسطين

البنك العربي يختتم مبادرته الخاصة برياديي صناعة التكنولوجيا المالية "فينتيك" في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
اختتم البنك العربي مؤخراً مبادرته الخاصة التي أطلقها في مطلع شهر تشرين الأول بهدف استقطاب ودعم الأفكار الريادية والشركات الناشئة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية "فينتيك" في فلسطين.

وقد تضمنت المبادرة التي جرت على مدار شهرين فتح الباب أمام الرياديين والشركات الناشئة لطرح أفكارهم في مجال التكنولوجيا المالية بهدف تطويرها كمنتجات وحلول تكنولوجية مصرفية مبتكرة. وقد تقدم من خلال هذه المبادرة 69 ريادي بأفكارهم ومشاريعهم حيث قام فريق البنك المختص بمراجعة كافة هذه الأفكار واختيار ست منها بناء على كفاءتها ومدى أهليتها للمشاركة. وتبع ذلك إدراج أصحاب الأفكار والمشاريع المختارة في ورشة عمل مكثفة في الفترة ما بين 8 – 10 كانون الأول 2019، في مركز الابتكار "AB iHub" في مقر الإدارة العامة للبنك العربي - الأردن حصلوا خلالها على حصص تدريبية متخصصة ضمن برنامج متكامل من قبل مرشدين ورواد في صناعة الفينتيك إلى جانب المختصين من البنك العربي. 

واختتمت المبادرة فعالياتها باختيار أفضل ثلاث أفكار حيث قام الرياديون بعرض مشاريعهم ومناقشتها أمام لجنة تحكيم ضمّت السيد محمد المصري، نائب رئيس تنفيذي - مدير إدارة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات المالية للبنك العربي والسيد نعيم الحسيني، نائب رئيس تنفيذي - مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة البنك العربي، والسيد جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين للبنك العربي، والسيدة جيني أهلزين، مدير عام شركة "أمام فنتشرز". وقد فازت بالمركز الأول شركة "Lend Leader" وفازت بالمركز الثاني شركة "Lertech" فيما حصلت شركة "Uome" على المركز الثالث وقد حصل الفائزون على جوائز نقدية من البنك العربي كدعم لهم لمواصلة العمل على تحقيق وتطوير أفكارهم ومشاريعهم.

وفي تعليقه على هذه المبادرة قال السيد جمال حوراني: "نفخر بالنجاح الذي حققته مبادرة البنك العربي لرياديي صناعة التكنولوجيا المالية "فينتيك" في فلسطين، حيث تجلّى ذلك في عدد ونوعية الأفكار التي استقبلناها من قبل عدد لافت من الروّاد والمبتكرين الفلسطينيين الشباب الذين برهنوا قدراتهم الريادية وحسّهم الإبداعي في قطاع ريادة الأعمال وخصوصاً في مجال التكنولوجيا المالية، إضافةً إلى سلوكهم الإيجابي الذي أبرزوه من خلال التزامهم في تكريس جهودهم نحو السعي لتطوير أفكارهم وصقل مهاراتهم والاستفادة من الموارد التي تم تسخيرها لهم في ورشة العمل المكثفة التي التحقوا بها في مركز الابتكار "AB iHub في الأردن". وأضاف: "لقد جسّدت هذه المبادرة بوابة استثنائية للشباب الفلسطيني الطموح استطاعوا من خلالها التعبير عن قدراتهم الكامنة، كما وفّرت لهم فرصة فريدة لتعزيز أفكارهم ومشاريعهم الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية "فينتيك" وتحويلها إلى منتجات وحلول عملية قابلة للتنفيذ وذلك وفقاً لاستراتيحيات ومنهجيات مدروسة على أيدي رواد صناعة الفينتيك ومختصين من البنك العربي."

ويذكر هنا أن البنك العربي يعتبر من بين المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة التي تستثمر بقطاع الشباب من خلال المساهمة في بناء قدراتهم وتقديم المشورة والدعم لهم لتحقيق أفكارهم وتطلعاتهم بما ينعكس إيجاباً على المجتمع والاقتصاد، وذلك انطلاقاً من إيمان البنك بطاقات وإمكانات الشباب وقدراتهم المميزة على الإبداع.

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