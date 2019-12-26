الجهاد تدعو لأداء صلاة فجر الجمعة المقبل في المسجد الإبراهيمي

المسجد الإبراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، إلى أداء صلاة الفجر يوم الجمعة المقبل، والتي أطلق عليها اهالي المدينة (جمعة فجر الحق)، في المسجد الإبراهيمي، وذلك استجابة لدعوة أهالي الخليل.



وجاء في الدعوة التي وزعتها حركة الجهاد الإسلامي: لنكن مع أهلنا في خليل الرحمن، لنكن مع مسجد خليل الله إبراهيم عليه السلام، لنكن مع حماة المسجد الابراهيمي الشريف، لنكن مع عشائر الخليل وشبابها وشيوخها وأشبالها وزهراتها الأماجد وقواها الحية الكريمة في وِقفتهم الحرة دفاعا عن مقدساتنا وأرضنا وعرضنا وأهلينا".



وقالت الجهاد في نص دعوتها: لا نترُكَنّ الخليل وحرمها الابراهيمي لقطعان المستوطنين، القدس كلها لنا، الخليل كلها لنا، الأقصى لنا، الحرم الابراهيمي كله لنا، فلسطين كلها لنا.