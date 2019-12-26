شؤون فلسطينية

حماس تُعلّق على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

حماس تُعلّق على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة
قصف إسرائيلي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزي برهوم: إن الحركة تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد على أهلنا في غزة، وقصف، واستهداف مواقع المقاومة. 

وأضاف في تصريح نقلته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: أن هذا التصعيد، يأتي في سياق مواصلة الاحتلال حماقاته وعدوانه على شعبنا الفلسطيني، وتصدير أزماته الداخلية إلى قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بعدة صواريخ، مواقع تتبع للمقاومة في شمال وجنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن طائرات ومروحيات الجيش، قصفت عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، شملت مجمعات عسكرية، رداً على إطلاق الصواريخ نحو عسقلان الليلة.

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