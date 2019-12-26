حماس تُعلّق على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة





وأضاف في تصريح نقلته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: أن هذا التصعيد، يأتي في سياق مواصلة الاحتلال حماقاته وعدوانه على شعبنا الفلسطيني، وتصدير أزماته الداخلية إلى قطاع غزة.





وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بعدة صواريخ، مواقع تتبع للمقاومة في شمال وجنوب قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن طائرات ومروحيات الجيش، قصفت عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، شملت مجمعات عسكرية، رداً على إطلاق الصواريخ نحو عسقلان الليلة.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزي برهوم: إن الحركة تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد على أهلنا في غزة، وقصف، واستهداف مواقع المقاومة.