الإسلامي الفلسطيني يدعم مختبرات مدارس وكالة الغوث شرق خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعماً لمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" شرق خانيونس، في إطار مساعيه المتواصلة للنهوض بالعملية التعليمية.



وتمثل الدعم المقدم من البنك في شراء أدوات خاصة بمختبرات العلوم التابعة لمدارس الوكالة في المنطقة، وذلك بهدف تطويرها عبر تنويع الوسائل التعليمية المتوفرة لدى المعلمين، ما يسهل عليهم شرح مضامين المناهج الدراسية للطلبة والتطبيق العملي لها.



وزار المختبرات مدير فرع خانيونس محمد الطويل ضمن وفد من البنك، وكان في استقبالهم مشرف العلوم في المنطقة التعليمية لوكالة الغوث السيد وجدي جودة، حيث جرى الاطلاع على أوضاع المؤسسات التعليمية للوكالة في المنطقة.



وأكد الطويل حرص البنك الإسلامي الفلسطيني على تقديم الدعم للمؤسسات التعليمية في كافة أنحاء الوطن، وذلك بهدف بناء جيل متعلم قادر على تحقيق تطلعات شعبنا الفلسطيني.



من جانبه شكر السيد وجدي جودة، البنك الإسلامي الفلسطيني على دعمه، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي يبذلها البنك في هذا المجال في مختلف محافظات الوطن.



ويَعتبر البنك الإسلامي الفلسطيني دعم القطاع التعليمي أحد أهم أولوياته تجاه المجتمع، ويخصص جزءاً كبيرا من ميزانية برنامجه للمسؤولية المجتمعية لدعمه، لإيمانه بأن دعم هذا القطاع ركيزةٌ أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.