دولي

بين نتنياهو وساعر.. انتخابات رئاسة حزب (الليكود) تُعقد اليوم

بين نتنياهو وساعر.. انتخابات رئاسة حزب (الليكود) تُعقد اليوم
بنيامين نتنياهو وغدعون ساعر
رام الله - دنيا الوطن
يتوجه نحو 116.048 ناخب من حزب (الليكود) في إسرائيل اليوم الخميس، لصناديق الاقتراع، لاختيار زعيم الحزب.  

ويتنافس على رئاسة الحزب كل من زعيمه الحالي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعضو الحزب، غدعون ساعر.

وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن صناديق الاقتراع ستفتح أبوابها بدءاً من الساعة 09:00 صباح اليوم حتى 23:00 من خلال 106 مركز اقتراع في جميع أنحاء إسرائيل.





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