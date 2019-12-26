شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل لقاءٍ بين أبو مويس والسيسي على هامش مؤتمرٍ بالقاهرة

الكشف عن تفاصيل لقاءٍ بين أبو مويس والسيسي على هامش مؤتمرٍ بالقاهرة
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أ.د. محمود أبو مويس، مساء أمس، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بعنوان (الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات) المنعقد على مدار الأيام الثلاث الماضية في القاهرة.

ونقل أبو مويس تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية والشعب الفلسطيني إلى الرئيس السيسي وللحكومة والشعب المصري لوقوفهم الأخوي والداعم على الدوام للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة.

وبيّن أهمية المنظومة الرقمية التفاعلية في التعليم والتي تعتمد في أدواتها على الذكاء الاصطناعي للتعليم في فلسطين وهو ما يساعد طلبتها ومؤسساتها في تجاوز التحديات والمعيقات التي يسببها الاحتلال بإغلاقاته المستمرة للمدن والقرى وتقييد حركة الطلبة والمدرسين، مؤكداً ان فلسطين تسير بخطى سريعة لتغيير أنماط
التعليم التقليدي ومناهجها لتتماشى مع التطور التكنولوجي المتسارع في العالم.

وأضاف: من أجل الحفاظ على الأمن الاستراتيجي والمعلومات لأمتنا العربية على نظامنا العربي أن يركز وبشكل استباقي على الذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة وتحليل البيانات والبحث العلمي غير التقليدي الذي يقودنا نحو الابتكارات والاختراعات والانخراط بالثورة الصناعية الرابعة.

واشار الوزير أبو مويس أن هناك أسئلة أخلاقية كثيرة يجب مراعاتها عند تطبيق هذا النظام واحترام التوازن بين الذكاء العقلي الطبيعي والذكاء الاصطناعي، مشدداً ان أحدهما لا يقلل من شأن الآخر أو يلغيه.

وقدم وزير "التعليم العالي" شكره للرئيس السيسي على دعمه لهذه البرامج والمشاريع ورعايته لها وعلى دعمه لتبادل الطلابي والمدرسين بين مؤسسات التعليم العالي العربية، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة

الإسلامي الفلسطيني يدعم مختبرات مدارس وكالة الغوث شرق خانيونس

الإسلامي الفلسطيني يدعم مختبرات مدارس وكالة الغوث شرق خانيونس

&#34;حملة وطنية&#34; بغزة تجدد مطالبتها بتدخل الرئيس واشتية لحل أزمة جامعة الأزهر

"حملة وطنية" بغزة تجدد مطالبتها بتدخل الرئيس واشتية لحل أزمة جامعة الأزهر

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

شاهد: الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة

شاهد: الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة

الأرصاد الفلسطينية تُصدر تحذيرات للمواطنين في ظل استمرار المنخفض الجوي

الأرصاد الفلسطينية تُصدر تحذيرات للمواطنين في ظل استمرار المنخفض الجوي

صيدم: دعوة حماس لإصدار مرسوم بموعد الانتخابات دون القدس مزاودة

صيدم: دعوة حماس لإصدار مرسوم بموعد الانتخابات دون القدس مزاودة

التجمع الوطني المسيحي يحمل الاحتلال مسؤولية اقتحام مستوطن لكنيسة القيامة

التجمع الوطني المسيحي يحمل الاحتلال مسؤولية اقتحام مستوطن لكنيسة القيامة

الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم جنين على حاجز عسكري

الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم جنين على حاجز عسكري

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;حملة وطنية&#34; بغزة تجدد مطالبتها بتدخل الرئيس واشتية لحل أزمة جامعة الأزهر

"حملة وطنية" بغزة تجدد مطالبتها بتدخل الرئيس واشتية لحل أزمة جامعة الأزهر

التجمع الوطني المسيحي يحمل الاحتلال مسؤولية اقتحام مستوطن لكنيسة القيامة

التجمع الوطني المسيحي يحمل الاحتلال مسؤولية اقتحام مستوطن لكنيسة القيامة

الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم جنين على حاجز عسكري

الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم جنين على حاجز عسكري

الهيئة الاسلامية المسيحية: الاعتداء على المصلين بكنيسة القيامة خرقاً فاضحاً للقانون الدولي

الهيئة الاسلامية المسيحية: الاعتداء على المصلين بكنيسة القيامة خرقاً فاضحاً للقانون الدولي

مجلي: انتظار الموافقة الإسرائيلية على الانتخابات بالقدس يعني إلغاءها من القاموس الفلسطيني

مجلي: انتظار الموافقة الإسرائيلية على الانتخابات بالقدس يعني إلغاءها من القاموس الفلسطيني

شاهد: لحظة إطلاق الصاروخ من غزة باتجاه عسقلان

شاهد: لحظة إطلاق الصاروخ من غزة باتجاه عسقلان

مستوطن يهاجم مصلين بكنيسة القيامة في القدس بسكين

مستوطن يهاجم مصلين بكنيسة القيامة في القدس بسكين

وزير الجيش الإسرائيلي يقرر احتجاز أموال أسرى فلسطينيين

وزير الجيش الإسرائيلي يقرر احتجاز أموال أسرى فلسطينيين

منوعات

محمد رمضان يُروج لأغنية &#34;رايحين نسهر&#34; بـ 14 فتاة وسيجار

محمد رمضان يُروج لأغنية "رايحين نسهر" بـ 14 فتاة وسيجار

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

عمرها 38 عامًا.. حكاية صورة جمعت 3 أجيال وقصة مؤثرة عن والد الزعيم

عمرها 38 عامًا.. حكاية صورة جمعت 3 أجيال وقصة مؤثرة عن والد الزعيم

مُجرمة عالمية تقاضي بريانكا شوبرا

مُجرمة عالمية تقاضي بريانكا شوبرا

بعد إصابتها بمرض شرس.. الشناوي: نجلاء فتحي تتحمل تكاليف علاجها وهذا سعر الحقنة

بعد إصابتها بمرض شرس.. الشناوي: نجلاء فتحي تتحمل تكاليف علاجها وهذا سعر الحقنة

رد غير متوقع من أصالة على معجب سعودي أشاد بفستانها

رد غير متوقع من أصالة على معجب سعودي أشاد بفستانها

أحلام تزور فجر السعيد بمنزلها بالكويت.. وهكذا غيّرت بشكلها وفاجأت الجميع

أحلام تزور فجر السعيد بمنزلها بالكويت.. وهكذا غيّرت بشكلها وفاجأت الجميع

كنزي عمرو دياب تثير الجدل بصورة جريئة مع &#34;حبيبها&#34;

كنزي عمرو دياب تثير الجدل بصورة جريئة مع "حبيبها"

بعد إيقافها بسبب &#34;شيخ الحارة&#34;.. بسمة وهبة تعود للشاشة مجدداً

بعد إيقافها بسبب "شيخ الحارة".. بسمة وهبة تعود للشاشة مجدداً

عربي

قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

ليبيا ترفع حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية

ليبيا ترفع حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية

شاهد: لواء مصري يهدي القرآن للسيسي

شاهد: لواء مصري يهدي القرآن للسيسي

الأورومتوسطي: مرتزقة سودانيّين يقاتلون في ليبيا لصالح حفتر

الأورومتوسطي: مرتزقة سودانيّين يقاتلون في ليبيا لصالح حفتر