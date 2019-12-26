عضو بـ(كابينت): للأسف نحن في الطريق لعملية عسكرية بغزة "ستغير قواعد اللعبة"
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، يوآف غالانت: "للأسف نحن في الطريق لعملية عسكرية بغزة ستغير قواعد اللعبة".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن غالانت قوله: "بالنظر إلى الوضع في القطاع في النهاية سنضطر لشن عملية عسكرية كبيرة من شأنها أن تغير قواعد اللعبة".
وتابع: "للأسف نحن في الطريق إليها".
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، بعدة صواريخ مواقع تتبع للمقاومة في شمال وجنوب قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن طائرات ومروحيات الجيش قصفت عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة شملت مجمعات عسكرية، رداً على إطلاق الصواريخ نحو عسقلان الليلة.
قال عضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، يوآف غالانت: "للأسف نحن في الطريق لعملية عسكرية بغزة ستغير قواعد اللعبة".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن غالانت قوله: "بالنظر إلى الوضع في القطاع في النهاية سنضطر لشن عملية عسكرية كبيرة من شأنها أن تغير قواعد اللعبة".
وتابع: "للأسف نحن في الطريق إليها".
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، بعدة صواريخ مواقع تتبع للمقاومة في شمال وجنوب قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن طائرات ومروحيات الجيش قصفت عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة شملت مجمعات عسكرية، رداً على إطلاق الصواريخ نحو عسقلان الليلة.
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