دولي

عضو بـ(كابينت): للأسف نحن في الطريق لعملية عسكرية بغزة "ستغير قواعد اللعبة"

عضو بـ(كابينت): للأسف نحن في الطريق لعملية عسكرية بغزة "ستغير قواعد اللعبة"
حشود عسكرية على حدود قطاع غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)،  يوآف غالانت: "للأسف نحن في الطريق لعملية عسكرية بغزة ستغير قواعد اللعبة".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن غالانت قوله: "بالنظر إلى الوضع في القطاع في النهاية سنضطر لشن عملية عسكرية كبيرة من شأنها أن تغير قواعد اللعبة".

وتابع: "للأسف نحن في الطريق إليها".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، بعدة صواريخ مواقع تتبع للمقاومة في شمال وجنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن طائرات ومروحيات الجيش قصفت عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة شملت مجمعات عسكرية، رداً على إطلاق الصواريخ نحو عسقلان الليلة.

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