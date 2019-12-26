أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الخميس، الموافق 26 من كانون الأول/ديسمبر 2019 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.46 شيكل.
الدينار الأردني: 4:87 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.83 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الخميس، الموافق 26 من كانون الأول/ديسمبر 2019 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.46 شيكل.
الدينار الأردني: 4:87 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.83 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
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