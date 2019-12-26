شاهد: الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة





حيث استهدف الطيران موقع الميناء الجديد في مدينة خانيونيس بأكثر من ثلاثة صواريخ، واغارت الطائرات على موقع عسقلان التابع للمقاومة شمال قطاع غزة بعدة صواريخ أخرى.





وشنت طائرات الاحتلال المروحية غارات على موقع بدر شمال غرب مدينة غزة، حيث استهدفته بأربعة صواريخ على الأقل.





وفي وقت لاحق قصفت الطائرات المروحية بصاروخين على الأقل موقع البحرية التابع للمقاومة شمال غرب مدينة غزة.





يأتي ذلك بعد اطلاق صاروخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان أثناء تواجد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكان.













يتبع..

رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ مواقع تتبع للمقاومة في شمال وجنوب قطاع غزة.