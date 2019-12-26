الأرصاد الفلسطينية تُصدر تحذيرات للمواطنين في ظل استمرار المنخفض الجوي

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 90 كم/ ساعة.



كما حذرت من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الافقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.



ويكون الجو اليوم الخميس، الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.



وهذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.



أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.



ويوم السبت، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



أما يوم الاحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.