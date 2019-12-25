شؤون فلسطينية

صيدم: دعوة حماس لإصدار مرسوم بموعد الانتخابات دون القدس مزاودة

صيدم: دعوة حماس لإصدار مرسوم بموعد الانتخابات دون القدس مزاودة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، دعوة حركة حماس للرئيس محمود عباس باصدار مرسوم رئاسي يحدد فيه موعد اجراء الانتخابات دون القدس مضيعة للوقت ومواربة ومزاودة لا داعي لها لان الكل يعلم من الذي عطل العملية الانتخابية على مدار عقد من الزمن.

وقال صيدم في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن من منع اجراء الانتخابات في كافة الاطر بقطاع غزة لا يستطيع  اعطاء الناس دروسا في الديمقراطية، مضيفا: "هناك تناقضا واضحا في سايسة حماس عندما تدعي ممارسة  المقاومة والسعي نحو التحرير وفي الوقت نفسه تدعو لاجراء الانتخابات دون القدس".

وأشار صيدم الى ان حركة فتح تدعو حماس للسماح باجراء الانتخابات في غزة بدلا من اعطاء المواعظ والدروس والعبر بشان موعد اجراء الانتخابات.

وجدد صيدم التاكيد على ما جاء في بيان المجلس الثوري لفتح بان الانتخابات قادمة وان الحركة تعد العدة وجاهزة لهذا العرس الديمقراطي مذكرا بما قاله الرئيس محمود عباس بان الانتخابات لن تجرى بدون القدس.

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