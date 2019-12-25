الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم جنين على حاجز عسكري
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، شاباً من مخيم جنين على حاجز عسكري.
وقالت مصادر محلية: إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب أحمد علي وهدان شقيق الأسيرين محمود وسعيد، أثناء مروره على حاجز عسكري مفاجئ قرب مدينة نابلس .
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، شاباً من مخيم جنين على حاجز عسكري.
وقالت مصادر محلية: إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب أحمد علي وهدان شقيق الأسيرين محمود وسعيد، أثناء مروره على حاجز عسكري مفاجئ قرب مدينة نابلس .
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