طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، موقعاً للمقاومة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



واستهدفت طائرة استطلاع بدون طيار، بصاروخ واحد على الأقل موقعا للمقاومة غرب البلدة.



وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.



كما سمعت عدة انفجارات في المناطق الغربية لمحافظة خانيونس جنوب القطاع، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يتبع..