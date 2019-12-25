شاهد: لحظة إطلاق الصاروخ من غزة باتجاه عسقلان
رام الله - دنيا الوطن
نشر الإعلام الإسرائيلي، مقطع فيديو، للحظة إطلاق الصاروخ من قطاع غزة نحو مدينة عسقلان، والذي قال الجيش إنه أسقطه عبر القبة الحديدية.
وأطلق الصاروخ خلال خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي ترك المنصة وهرب إلى أحد ملاجئ عسقلان.
نشر الإعلام الإسرائيلي، مقطع فيديو، للحظة إطلاق الصاروخ من قطاع غزة نحو مدينة عسقلان، والذي قال الجيش إنه أسقطه عبر القبة الحديدية.
وأطلق الصاروخ خلال خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي ترك المنصة وهرب إلى أحد ملاجئ عسقلان.
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