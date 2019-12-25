عاجل

  • طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة غرب خانيونس

  • استهداف موقع للمقاومة شمال قطاع غزة

دولي

أول تعليق من نتنياهو عقب خروجه من ملاجئ عسقلان

أول تعليق من نتنياهو عقب خروجه من ملاجئ عسقلان
رام الله - دنيا الوطن
عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المنصة بعد هروبه إلى الملاجئ، في أعقاب إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان مساء الأربعاء.

وقال نتنياهو: "مرة أخرى ماذا يفعلون، إنها منظمات غزة، لا يريدون لنا الفوز، لكن سنفوز رغم أنفهم"، بحسب ما نقل عنه موقع (عكا). 

وأضاف نتنياهو: "من أطلق الصاروخ المرة السابقة غير موجود الآن"، في إشارة لاغتيال الشهيد بهاء أبو العطا، مضيفا: "من أطلق الصاروخ قبل قليل عليه أن يحزم حقائبه".

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الأربعاء، أنه تم تشخيص إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه عسقلان، وتم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية.

أخبار ذات صلة

صحفية تفقد وظيفتها بسبب سؤال لبوتين

صحفية تفقد وظيفتها بسبب سؤال لبوتين

أولمرت يؤيد غانتس: نتنياهو سيفشل بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

أولمرت يؤيد غانتس: نتنياهو سيفشل بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

شاهد..أردوغان: من الضروري وقف إطلاق النار بليبيا في أقرب وقت ممكن

شاهد..أردوغان: من الضروري وقف إطلاق النار بليبيا في أقرب وقت ممكن

مركز النقل التابع للجيش الإسرائيلي ينشر معطيات جديدة

مركز النقل التابع للجيش الإسرائيلي ينشر معطيات جديدة

&#34;بلومبرغ&#34;: الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى بعد تطبيبه إثر سقوطه في حمام قصره

"بلومبرغ": الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى بعد تطبيبه إثر سقوطه في حمام قصره

المخابرات الإثيوبية تكشف عن خطة جديدة مدتها 10 سنوات

المخابرات الإثيوبية تكشف عن خطة جديدة مدتها 10 سنوات

بروكسل تطالب بمحاسبة جميع المتورطين في قتل خاشقجي وتشجب عقوبة الإعدام

بروكسل تطالب بمحاسبة جميع المتورطين في قتل خاشقجي وتشجب عقوبة الإعدام

لقطات فضائية تكشف &#34;هدية&#34; بيونغ يانغ لواشنطن

لقطات فضائية تكشف "هدية" بيونغ يانغ لواشنطن

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الكسواني يحذر من تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى

الكسواني يحذر من تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى

الاحتلال يُطلق سراح الأسيرة المقدسية منار شويكي

الاحتلال يُطلق سراح الأسيرة المقدسية منار شويكي

أبو عطايا: لا نسعى للحرب ولكننا سنُري العدو قوتنا.. ولن يشعر سكان الغلاف بالأمن

أبو عطايا: لا نسعى للحرب ولكننا سنُري العدو قوتنا.. ولن يشعر سكان الغلاف بالأمن

شاهد..برهوم: حماس تصوب المسار الخاطئ للرئيس عباس بطلبه الإذن من الإحتلال

شاهد..برهوم: حماس تصوب المسار الخاطئ للرئيس عباس بطلبه الإذن من الإحتلال

الزراعة بغزة توجه إرشادات هامة للمزارعين ومربي الدواجن

الزراعة بغزة توجه إرشادات هامة للمزارعين ومربي الدواجن

الأردن يحذر من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحق &#34;الاقصى&#34;

الأردن يحذر من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحق "الاقصى"

&#34;التربية&#34; تحقق بانهيار جزء من مدرسة في الخليل: سنتخذ إجراءات رادعة

"التربية" تحقق بانهيار جزء من مدرسة في الخليل: سنتخذ إجراءات رادعة

صور: الكنائس المسيحية تحتفل بالاعياد الميلادية

صور: الكنائس المسيحية تحتفل بالاعياد الميلادية

منوعات

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

عمرها 38 عامًا.. حكاية صورة جمعت 3 أجيال وقصة مؤثرة عن والد الزعيم

عمرها 38 عامًا.. حكاية صورة جمعت 3 أجيال وقصة مؤثرة عن والد الزعيم

مُجرمة عالمية تقاضي بريانكا شوبرا

مُجرمة عالمية تقاضي بريانكا شوبرا

بعد إصابتها بمرض شرس.. الشناوي: نجلاء فتحي تتحمل تكاليف علاجها وهذا سعر الحقنة

بعد إصابتها بمرض شرس.. الشناوي: نجلاء فتحي تتحمل تكاليف علاجها وهذا سعر الحقنة

رد غير متوقع من أصالة على معجب سعودي أشاد بفستانها

رد غير متوقع من أصالة على معجب سعودي أشاد بفستانها

أحلام تزور فجر السعيد بمنزلها بالكويت.. وهكذا غيّرت بشكلها وفاجأت الجميع

أحلام تزور فجر السعيد بمنزلها بالكويت.. وهكذا غيّرت بشكلها وفاجأت الجميع

كنزي عمرو دياب تثير الجدل بصورة جريئة مع &#34;حبيبها&#34;

كنزي عمرو دياب تثير الجدل بصورة جريئة مع "حبيبها"

بعد إيقافها بسبب &#34;شيخ الحارة&#34;.. بسمة وهبة تعود للشاشة مجدداً

بعد إيقافها بسبب "شيخ الحارة".. بسمة وهبة تعود للشاشة مجدداً

والدة حلا الترك تهاجم دنيا بطمة بعد اتهامها لها باستغلال ابنتها ماديًا

والدة حلا الترك تهاجم دنيا بطمة بعد اتهامها لها باستغلال ابنتها ماديًا

عربي

قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

ليبيا ترفع حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية

ليبيا ترفع حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية

شاهد: لواء مصري يهدي القرآن للسيسي

شاهد: لواء مصري يهدي القرآن للسيسي

الأورومتوسطي: مرتزقة سودانيّين يقاتلون في ليبيا لصالح حفتر

الأورومتوسطي: مرتزقة سودانيّين يقاتلون في ليبيا لصالح حفتر