أول تعليق من نتنياهو عقب خروجه من ملاجئ عسقلان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المنصة بعد هروبه إلى الملاجئ، في أعقاب إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان مساء الأربعاء.



وقال نتنياهو: "مرة أخرى ماذا يفعلون، إنها منظمات غزة، لا يريدون لنا الفوز، لكن سنفوز رغم أنفهم"، بحسب ما نقل عنه موقع (عكا).



وأضاف نتنياهو: "من أطلق الصاروخ المرة السابقة غير موجود الآن"، في إشارة لاغتيال الشهيد بهاء أبو العطا، مضيفا: "من أطلق الصاروخ قبل قليل عليه أن يحزم حقائبه".



وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الأربعاء، أنه تم تشخيص إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه عسقلان، وتم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية.