مستوطن يهاجم مصلين بكنيسة القيامة في القدس بسكين

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطن إسرائيلي، كنيسة القيامة بمدينة القدس، مساء الأربعاء، وهو يحمل سكينا كبيرا بهدف الاعتداء على المصلين المسيحيين المحتفلين بعيد الميلاد داخلها.



وقالت القناة (13) الإسرائيلية: إن قوات الاحتلال، أوقفت مستوطنا يهوديا اقتحم كنيسة القيامة بالحي المسيحي للبلدة القديمة بالقدس.



وأوضحت أن المستوطن كان يحمل في يده "سكين مطبخ كبير"، واقتحم المكان المقدس في ذروة احتفالات أعياد الميلاد.



وأفادت أن هجوم الشاب على الكنيسة، تسبب في حالة كبيرة من الفزع بين روادها، لكنه لم يسفر عن أي إصابات.