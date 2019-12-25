شاهد: لحظة هروب نتنياهو إلى الملاجئ عقب إطلاق صاروخ من غزة

رام الله - دنيا الوطنتم مساء الأربعاء، إخلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ في أعقاب دوي صافرات الإنذار وسماع دوي انفجارات في منطقة عسقلان.وأوضح موقع (واللا) أن صفارات الإنذار دوت في مدينة عسقلان، خلال وجود نتنياهو بالمدينة؛ للمشاركة في اجتماع لحزب الليكود، عشية إجراء الانتخابات الداخلية للحزب.