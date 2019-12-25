إطلاق صاروخ من غزة وإخلاء نتنياهو إلى الملاجئ

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة، على مدينة عسقلان الساحلية.



وقالت الناطق باسم الجيش: إنه بعد انطلاق صفارات الإنذار، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، وتم اعتراضه من القبة الحديدية.



فيما أوضحت اذاعة الجيش، أنه تم إخلاء نتنياهو إلى الملاجئ خلال مؤتمر في عسقلان بعد انطلاق صفارات الإنذار.