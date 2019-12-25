قلادة (تيتانيك) بين مجوهرات زوجة البشير

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام سودانية: إن المحققين فوجئوا أثناء مصادرة مصوغات زوجة الرئيس السابق عمر البشير، بامتلاكها قلادة تشبه واحدة ظهرت في فيلم (تيتانيك) الشهير.



وأوضحت صحيفة (الراكوبة) أن الفريق الفني السوداني الذي فحص مجوهرات زوجة البشير الثانية وداد بابكر، واجه مشكلة في التعرف على هذا العقد الثمين وكيفية تصنيفه بين الأدلة، وذلك لأن "السودانيين لا يستخدمون الأحجار الكريمة في الزينة، بل يفضلون عليها الذهب الأصفر".



وأشارت الصحيفة السودانبة إلى أن العقد (Blue Suphaire) ظهر في فيلم (تيتانيك)، لافتة إلى أن هذه القلادة لم تظهر في السابق في عنق سيدة السودان الأولى السابقة المثيرة للجدل، والتي وصفها أحد التقارير بأنها "ماري أنطوانيت السودان".