وزير الجيش الإسرائيلي يقرر احتجاز أموال أسرى فلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، قراراً بحجز أموال ثمانية أسرى فلسطينيين من فلسطينيي الـ 48، الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية بحجة أنها "تدعم الإرهاب"، مهدداً بحجز أموال أسرى آخرين.



ويقضي القرار بمصادرة مئات آلاف الشواكل من مخصصات الأسرى الثمانية، ويعد الأول من نوعه، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه "سيتبعه قرارات واسعة مشابهة".



والأسرى الذين طالهم هذا القرار هم: موفق نايف حسن عروق، وإبراهيم محمد إبراهيم بكري، وياسين حسن صالح بكري، وحكمت فهيم مصطفى نعامنة، ومحمد سعيد توفيق جبارين، ووليد دقة، وسمير صالح طه صرصور، ومجاهد محمد يوسف ذوقان.



ويعاني الأسرى داخل سجون الاحتلال من حرمانهم من أبسط حقوقهم، ويأتي هذا القرار مواصلة في الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.