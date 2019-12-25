شؤون فلسطينية

الكسواني يحذر من تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى

الكسواني يحذر من تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى
رام الله - دنيا الوطن
حذر مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسوني، من تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحجة "الأعياد اليهودية". 

وقال الكسواني: "إن الاحتلال يحاول استغلال الأعياد اليهودية لزيادة وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين".

وأكد على أن المسجد الأقصى خالص للمسلمين، وكافة القرارات الأممية وبينها قرارات اليونسكو تؤيد ذلك.

وطالب الدول العربية والإسلامية بمواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى والوقوف إلى جانبهم، وأن تقف إلى جانب دائرة الأوقاف في دفاعها عن الأقصى لأنه ليس للفلسطينيين وحدهم بل للمسلمين كافة.

يشار إلى أن المستوطنين دعوا إلى تصعيد عمليات الاقتحام للأقصى، تزامنا مع عيد "الحانوكاه" العبري، الذي يستمر لأسبوع.

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