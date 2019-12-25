شؤون فلسطينية

فتح تُقرر إقامة مهرجانًا مركزيًا بغزة في ذكرى انطلاقتها الـ 55

فتح تُقرر إقامة مهرجانًا مركزيًا بغزة في ذكرى انطلاقتها الـ 55
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في المحافظات الجنوبية، في بيان صحفي أصدرته مساء اليوم الأربعاء، إنها قررت إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الخامسة والخمسين، في احتفال مركزي بمدينة غزة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد المكان والزمان في الساعات القليلة المقبلة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":

بيان هام صادر عن حركة فتح بخصوص احياء ذكرى الانطلاقة الـ55

بسم الله الرحمن الرحيم

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".. صدق الله العظيم

يا جماهير شعبنا العظيم ..

تحية لكم وأنتم تؤكدون على نهج ثورتكم الغراء في ذكرى انطلاقتها الخامسة والخمسين، و ترسمون حدود الوطن في عقول وقلوب كل الحالمين بالحرية والاستقلال، هذه الثورة التي أعادت لقضيتنا مكانتها على الساحتين العربية والدولية وحافظت وما زالت تحافظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين وتعويضهم، هذا الحق الذي لا يسقط بالتقادم.

يا ابناء شعبنا المرابط..

انطلاقا من إيماننا الراسخ بالوحدة الوطنية فكرا وممارسة وسعيا إلى تحقيق مناخ وطني وحدوي لأبناء شعبنا، فقد بذلت فتح جهدا كبيرا على مستوى الإعداد والجهوزية وعلى صعيد القوى و الفصائل الفلسطينية لإحياء ذكرى انطلاقتها المجيدة، في يوم تجتمع فيه جماهير شعبنا على قلب رجل واحد، وفي مشهد فلسطيني جامع مهيب، ردا على كافه التحديات التي تهدد مشروعنا الوطني برمته، وعليه تؤكد حركه فتح على ما يلي:

اولا: إن إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الخامسة والخمسين حق مقدس لكل أبناء شعبنا وفصائله، لا يمكن إخضاعه لأي مناكفات سياسية.

ثانيا: قررت الحركة إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الخامسة والخمسين في احتفال مركزي في مدينة غزة، وسيتم تحديد المكان والزمان في الساعات القليلة المقبلة.

ثالثا: تدعو الحركة أبناءها وجماهير شعبنا البطل إلي الجهوزية التامة للمشاركة الفاعلة في إحياء الذكرى، والالتزام بما يصدر عنها من قرارات ومواقف عبر وسائلها الرسمية، وعدم التعاطي مع الدعوات المشبوهة الصادرة عن جهات خارجة عن الصف الوطني والحركة.

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