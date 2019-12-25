كهرباء القدس: نعمل مع الحكومة الفلسطينية لوقف الإجراء العقابي الذي تنتهجه إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت شركة كهرباء القدس، أن جداول القطع التي ننشرها في وسائل الإعلام والتي تقوم فيها كهرباء إسرائيل بتحديد المناطق التي سيشملها قطع التيار الكهربائي؛ تاتي بهدف تنبيه المواطن والمؤسسات بيوم وساعات القطع لاخذ الحيطة والحذر.



وقالت الشركة: إن هذا الإجراء الاحتياطي الذي تتخذه الشركة من خلال نشر جداول القطع؛ يأتي من باب تنبيه كافة المشتركين في مختلف مناطق الامتياز بما فيها المؤسسات الحيوية مثل: "المستشفيات والجامعات والوزارات والمراكز التجارية؛ لأخذ الحيطة والحذر جراء هذا الانقطاع الذي يؤثر على ادائها بشكل مباشر".



وأوضحت الشركة أنها تسعى جاهدة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية؛ لوقف هذا الاجراء العقابي الذي تنتهجه شركة الكهرباء الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.