أولمرت يؤيد غانتس: نتنياهو سيفشل بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، أن حزب (أزرق أبيض) هو الأجدر في هذه الفترة لتولي زمام الأمور وتشكيل حكومة إسرائيلية، وليس رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.



وأوضح أولمرت، أن زعيم (أزرق أبيض) بيني غانتس باستطاعته تشكيل حكومة في المرحلة المقبلة، فيما سيفشل نتنياهو بتشكيلها، وفق ما نقلت صحيفة (معاريف).



وأشار إلى أنه يدعم ويؤيد أن يتولى غانتس مسؤولية تشكيل الحكومة المقبلة.