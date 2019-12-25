شؤون فلسطينية

أبو عطايا: لا نسعى للحرب ولكننا سنُري العدو قوتنا.. ولن يشعر سكان الغلاف بالأمن

أبو عطايا: لا نسعى للحرب ولكننا سنُري العدو قوتنا.. ولن يشعر سكان الغلاف بالأمن
المتحدث الرسمي بإسم ألوية الناصر صلاح الدين "أبو عطايا"
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الرسمي بإسم ألوية الناصر صلاح الدين "أبو عطايا": نحن لا نسعى للحرب ولكننا سنُري العدو قوتنا إن فٌرضت علينا هذه الحرب التي يلوح بها العدو، ولن  يشعر سكان الغلاف بالأمن دون رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة .

وأضاف أبو عطايا في تغريدات على مواقع التواصل "دور المقاومة هو الحفاظ على أمن وسلامة شعبنا الذي لطالما إحتضن المقاومة خلال الحروب السابقة والعمل على تحرير كامل تٌراب أرضنا فلسطين بإذن الله  وشعبنا يعي أن المواجهة المقبلة ستكون صعبة ولكن نتائجها ستكون وخيمة على العدو". 

وهدد بأن المواجهة القادمة مع الإحتلال الإسرائيلي، ستكون قوة المقاومة بكافة محاورها أكبر من إستعدادات العدو وتوقعاته الميدانية والعقلية لذلك.

وأكمل: سيظل محور المقاومة ناراً تكوي العدو المحتل طالما بقي في أرضنا ودنس مقدساتنا وقتل أبناء شعبنا ولن تخمد هذه النار إلا بزوال الإحتلال (الصهيوني) عن أرضنا .

وختم: اللحظة الفريدة التي يتحدث عنها رئيس أركان العدو كوخافي عن إغتياله للشهيد القائد بهاء أبو العطا وعن إمكانية إستغلاله لهذه اللحظة،  فإننا نؤكد أن هذه اللحظة ستكون لعنة ستطارده وتطارد قادته في المواجهة القادمة ( نجم البهاء يغيب وألف نجم مجاهد يولد من جديد) .

وأشار إلى أن رفاهية شعبنا التي تحدث عنها كوخافي خلال تصريحاته لن تتحقق إلا بزوال الإحتلال كاملاً عن تراب فلسطين.

وأكد على أن ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى وكافة الأجنحة العسكرية ستبقى درعاً حصيناً لشعبنا وسنبقى، متمم "مستمرين على العهد الذي قطعناه على أنفسنا بأننا مستمرون .. باقون .. متمرسون .. على هذه الطريق حتى النصر والتحرير بإذن الله" .

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