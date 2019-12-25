شاهد..برهوم: حماس تصوب المسار الخاطئ للرئيس عباس بطلبه الإذن من الإحتلال









خاص دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم: رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، خرج في جولة إلى بعض الدول حتى يعزز العلاقات الفلسطينية العربية، وتعزيز مكانة فلسطين على المستوى الإقليمي والدولي، لصالح القضية الفلسطينية ولصالح معاناة قطاع غزة وانهاء الحصاء.وشدد برهوم في مقابلة خاصة مع "دنيا الوطن" على أن حركة حماس تصر على جعل قضية القدس هي فعل اشتباك وطني سياسي شعبي إعلامي لكسر معادلات الاحتلال، متمم "لسنا بحاجة لطلب الإذن لممارسة العملية الديمقراطية فهي حق لكل الشعب الفلسطيني وبالتالي طلب الإذن الاحتلال لإجرائها بالقدس هو إقرار بشرعية الاحتلال على أرض فلسطين.وأضاف: " هنا حركة حماس تريد أن تصوب المسار الخاطئ من خلال طلب أبو مازن الإذن من الاحتلال الإسرائيلي باتجاه أن نجعل من القضية فعل وطني فلسطيني شعبي مؤسساتي سياسي إعلامي حتى نكسر هذه المعادلة ونجري الانتخابات في مدينة القدس، نحن نؤكد لا انتخابات بلا القدس".وأكمل: حركة حماس في كل لقاءاتها مع الوفود والفصائل الفلسطينية تؤكد على أن العملية الديمقراطية هي حق للشعب الفلسطيني، ويجب أن يساعدنا الجميع على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، حتى ننهي الانقسام ونوحد صفنا الداخلي وحتى نواجه كافة التحديات بما فيها صفقة القرن والحصار والتهويد والاستيطان".