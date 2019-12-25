عاجل

  • أبو عطايا: لا نسعى للحرب ولكننا سنُري العدو قوتنا.. ولن يشعر سكان الغلاف بالأمن

شؤون فلسطينية

الأردن يحذر من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحق "الاقصى"

الأردن يحذر من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحق "الاقصى"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، التي كان آخرها سماح شرطة الاحتلال لعضو كنيست باقتحام الحرم الشريف، واستمرارها بادخال مجموعات المتطرفين إليه.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، رفض هذه الانتهاكات المتواصلة التي تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وحذر من مغبة استمرار هذه الانتهاكات التي لا تساهم إلا بزيادة التوتر والاحتقان، وطالب بوقفها، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط.

أخبار ذات صلة

أبو عطايا: لا نسعى للحرب ولكننا سنُري العدو قوتنا.. ولن يشعر سكان الغلاف بالأمن

أبو عطايا: لا نسعى للحرب ولكننا سنُري العدو قوتنا.. ولن يشعر سكان الغلاف بالأمن

شاهد..برهوم: حماس تصوب المسار الخاطئ للرئيس عباس بطلبه الإذن من الإحتلال

شاهد..برهوم: حماس تصوب المسار الخاطئ للرئيس عباس بطلبه الإذن من الإحتلال

الزراعة بغزة توجه إرشادات هامة للمزارعين ومربي الدواجن

الزراعة بغزة توجه إرشادات هامة للمزارعين ومربي الدواجن

&#34;التربية&#34; تحقق بانهيار جزء من مدرسة في الخليل: سنتخذ إجراءات رادعة

"التربية" تحقق بانهيار جزء من مدرسة في الخليل: سنتخذ إجراءات رادعة

صور: الكنائس المسيحية تحتفل بالاعياد الميلادية

صور: الكنائس المسيحية تحتفل بالاعياد الميلادية

الوزير ابو النجا يزور كنيسة دير اللاتين للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الوزير ابو النجا يزور كنيسة دير اللاتين للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

التجمع الوطني المسيحي يحي ليلة الميلاد في البلدة القديمة بالقدس

التجمع الوطني المسيحي يحي ليلة الميلاد في البلدة القديمة بالقدس

الإحصاء والنقد: 387 مليون دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني

الإحصاء والنقد: 387 مليون دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة توجه إرشادات هامة للمزارعين ومربي الدواجن

الزراعة بغزة توجه إرشادات هامة للمزارعين ومربي الدواجن

الأردن يحذر من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحق &#34;الاقصى&#34;

الأردن يحذر من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحق "الاقصى"

الوزير ابو النجا يزور كنيسة دير اللاتين للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الوزير ابو النجا يزور كنيسة دير اللاتين للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

التجمع الوطني المسيحي يحي ليلة الميلاد في البلدة القديمة بالقدس

التجمع الوطني المسيحي يحي ليلة الميلاد في البلدة القديمة بالقدس

الإحصاء والنقد: 387 مليون دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني

الإحصاء والنقد: 387 مليون دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني

اتحاد الاعلام الرياضي يوقع بروتوكول تعاون مع لجنة الاعلام القطرية

اتحاد الاعلام الرياضي يوقع بروتوكول تعاون مع لجنة الاعلام القطرية

العاملين بالخدمات البريدية: شركة بريد إسرائيل تتعمد عرقلة البريد الخاص بالفلسطينيين

العاملين بالخدمات البريدية: شركة بريد إسرائيل تتعمد عرقلة البريد الخاص بالفلسطينيين

برزق: نطالب كل أحرار العالم بالعمل الفوري لإنقاذ حياة الأسير اللواء الشوبك

برزق: نطالب كل أحرار العالم بالعمل الفوري لإنقاذ حياة الأسير اللواء الشوبك

منوعات

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

إحداهن أصيبت بعدها بالاكتئاب.. نجمات كشفن عن تعرضهن للتحرش

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

آديل تتباهى بفقدانها 19 كيلو من وزنها.. كيف أصبحت؟

عمرها 38 عامًا.. حكاية صورة جمعت 3 أجيال وقصة مؤثرة عن والد الزعيم

عمرها 38 عامًا.. حكاية صورة جمعت 3 أجيال وقصة مؤثرة عن والد الزعيم

مُجرمة عالمية تقاضي بريانكا شوبرا

مُجرمة عالمية تقاضي بريانكا شوبرا

بعد إصابتها بمرض شرس.. الشناوي: نجلاء فتحي تتحمل تكاليف علاجها وهذا سعر الحقنة

بعد إصابتها بمرض شرس.. الشناوي: نجلاء فتحي تتحمل تكاليف علاجها وهذا سعر الحقنة

رد غير متوقع من أصالة على معجب سعودي أشاد بفستانها

رد غير متوقع من أصالة على معجب سعودي أشاد بفستانها

أحلام تزور فجر السعيد بمنزلها بالكويت.. وهكذا غيّرت بشكلها وفاجأت الجميع

أحلام تزور فجر السعيد بمنزلها بالكويت.. وهكذا غيّرت بشكلها وفاجأت الجميع

كنزي عمرو دياب تثير الجدل بصورة جريئة مع &#34;حبيبها&#34;

كنزي عمرو دياب تثير الجدل بصورة جريئة مع "حبيبها"

بعد إيقافها بسبب &#34;شيخ الحارة&#34;.. بسمة وهبة تعود للشاشة مجدداً

بعد إيقافها بسبب "شيخ الحارة".. بسمة وهبة تعود للشاشة مجدداً

والدة حلا الترك تهاجم دنيا بطمة بعد اتهامها لها باستغلال ابنتها ماديًا

والدة حلا الترك تهاجم دنيا بطمة بعد اتهامها لها باستغلال ابنتها ماديًا

عربي

اتفاق بين شركة روسية والقاهرة لاستخراج النفط في السويس

اتفاق بين شركة روسية والقاهرة لاستخراج النفط في السويس

شاهد: متظاهرو التحرير يزينون شجرة الميلاد بأعلام العراق

شاهد: متظاهرو التحرير يزينون شجرة الميلاد بأعلام العراق

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا

إحباط هجوم طائرتين مسيرتين على قاعدة روسية بسوريا