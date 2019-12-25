دولي

شاهد..أردوغان: من الضروري وقف إطلاق النار بليبيا في أقرب وقت ممكن

شاهد..أردوغان: من الضروري وقف إطلاق النار بليبيا في أقرب وقت ممكن
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته لتونس، اليوم الأربعاء، على ضرورة وقف إطلاق النار بليبيا "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن "التطورات السلبية في ليبيا لا تقتصر عليها، وإنما تمتد لدول الجوار وعلى رأسها تونس، وهي منزعجة جدا من ذلك"، مؤكدا أنه ستكون لتونس إسهامات قيمة للغاية وبناءة في جهود تحقيق الاستقرار بليبيا.

ولفت أردوغان إلى أنه بحث مع الجانب التونسي "الخطوات التي يمكن أن نقدم عليها والتعاون الذي يمكن القيام به لضمان وقف إطلاق نار في ليبيا والعودة للعملية السياسية".

 

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