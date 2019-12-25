الوزير ابو النجا يزور كنيسة دير اللاتين للتهنئة بعيد الميلاد المجيد













رام الله - دنيا الوطنهنأ الوزير ابراهيم ابو النجا محافظ غزة الاخوة المسيحيين المحتفلين بعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي، معربا عن امله ان نحتفل العام المقبل وقد تحققت طموحاتنا وامالنا بالحرية والاستقلال.جاء ذلك خلال زيارته، والاستاذ ناصر نصار مدير ديوان الرئاسة بغزة وعدد من مدراء المحافظة، لكنيسة دير اللاتين بغزة حيث كان في استقباله الاب جبرائيل راعي الكنيسة والاب ماريو دا سيلفا والاب يوسف وعدد كبير من الاخوة المسيحيين.ونقل الوزير ابو النجا تحيات وتهاني السيد الرئيس محمود عباس، مؤكدا حرص السيد الرئيس على مشاركة الاخوة المسيحيين باحتفالاتهم، واحتضان مدينة بيت لحم لالاف المحتفلين بعيد الميلاد المجيد.واستنكر محافظ غزة منع سلطات الاحتلال للمئات من المسيحيين في غزة وحرمانهم من مشاركة اشقائهم الاحتفال بالعيد في المحافظات الشمالية.من جانبه شكر الاب جبرائيل السيد الرئيس محمود عباس على هذه التهنئة، مشيدا بحرص الوزير ابو النجا والوفد المرافق معه على زيارة الكنيسة وتقديم التهاني.