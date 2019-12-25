التجمع الوطني المسيحي يحي ليلة الميلاد في البلدة القديمة بالقدس





وأضاف دلياني، أما عن احياء العيد علىالحواجز العسكرية الإسرائيلية التي تحاصر القدس وتحاول نزعها عن امتدادها الوطني والاجتماعيالطبيعي مع باقي انحاء الضفة الغربية، فهو تقليد مُستحدث نتيجة الظلم الاضافي الذييفرضه الاحتلال من خلال حصار القدس العربية المحتلة، واحتفالاتنا على الحواجز هيرسالة الى الاحتلال والعالم مفادها ان شعبنا يستطيع ان يفرح رغم الجراح، ويتحدىبفرحه وابتهاجه أكبر قوة عسكرية في المنطقة، والتي وقفت متفرجة من مواقعهاالعسكرية التي صُممت أصلاً بطريقة للتنغيص على حياة أبناء شعبنا اليومية بالإضافة الىأهدافها التوسعية الاستيطانية غير الشرعية.



وبدوره، أكدنضال عبود، مسؤول النشاطات الشبابية في التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة،على أن نشاطات التجمع ستستمر خلال فترة أعياد الميلاد المجيدة، وأن هذه النشاطاتالتي انطلقت بإنتاج اغنية للطفولة في مدينة رام الله، وتبعها المسار التراثيالثقافي الذي استقطب أكثر من 1200 مقدسي ومقدسية، واضاءة شجرة عيد الميلاد في فندقالجيروساليم، ستمتد الى عدة مدن فلسطينية لتصل أكبر شريحة ممكنة من أبناء شعبنابهدف إضافة البهجة والفرحة الى قلوبهم وخاصة الأطفال. وأضاف عبود أن عيد الميلادهو عيد وطني فلسطيني يُبرز تنوع مجتمعنا وثرائه وامتداده التاريخي والحضاريوالاحتفال به هو شأن وطني بقدر ما هو ديني.







رام الله - دنيا الوطناحيا نشطاء التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة مساء عيد الميلاد حسب التقويم الغربي،بالاحتفال عبر تنظيم حلقات الانشاد والدبكة وتوزيع الحلوى في البلدة القديمة منالقدس، بالرغم من قرارات الابعاد عن البلدة القديمة التي أصدرها الاحتلال بحق رئيسوعدد من نشطاء التجمع، وعلى الحواجز العسكرية المُحاصرة لمدينة القدس المحتلة.وتأتي هذهالنشطات، التي تزامنت في عدة مواقع، لتُرسّخ من تقاليد تتحدى واقع الظلم الذييفرضه الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف ألوان طيفه الوطنيوالديني.وقال ديمتريدلياني، رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، أن الاحتفال بعيد الميلادفي البلدة القديمة، ومشاركة كافة أبناء شعبنا ببهجة العيد، هو تقليد فلسطيني مقدسيمنذ قرون واحيائه هو واجب تمليه علينا هويتنا العربية الفلسطينية، ودورنا في تعزيزصمود الهوية العربية الفلسطينية المسيحية الإسلامية لمدينة القدس أمام الحربالشعواء التي تشنها آلة التهويد والأسرَلة.