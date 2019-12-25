اتحاد الاعلام الرياضي يوقع بروتوكول تعاون مع لجنة الاعلام القطرية

رام الله - دنيا الوطنوقع الزميل أسامة فلفل، رئيس الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي اتفاقية تعاون مع لجنة الاعلام القطرية ممثلة بالأستاذ مبارك بوعنين، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.وحضر حفل توقيع الاتفاقية عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وأعضاء وفد منتخب فلسطين لرفع الأثقال المتواجدين في الدوحة.وتهدف اتفاقية التعاون التي تعتبر الثانية التي يبرمها الزميل أسامة فلفل، بعد الاتفاقية الأولى التي أبرمها مع اتحاد الاعلام الرياضي الخليجي قبل أسبوعين، إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم مسيرة الاعلام في فلسطين، واحداث التأثير الإعلامي الايجابي المستدام.واشتملت بنود الاتفاقية على دعم وتطوير الاعلام الرياضي، والاستفادة من الخبرات القطرية الواسعة، والتأسيس لبناء استراتيجية تعاون مشترك خلال السنوات القادمة، بما يخدم برامج ونشاطات الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي بشكل دوري ودائم.وأكد رئيس الاتحاد فلفل أنه سيصار إلى تفعيل كافة بنود الاتفاقية، خاصة البنود التي تتعلق بإقامة الدورات، والمشاركة في الندوات، وحضور كافة الأحداث الرياضية التي تستضيفها قطر على أراضيها.وقال فلفل: " هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز الدور المهني وفقاً لرؤية الاتحاد، مؤكداً ان الاتحاد يتطلع باستمرار لتوفير كل ما من شأنه خدمة ودعم مسيرة الاتحاد.وشدد على أن الحرص على توقيع تلك الاتفاقية والتفاهمات ينطلق من قناعة راسخة لدى مجلس الإدارة بضرورة رفع المستوى المهني للإعلاميين وتمكين وتشجيع مبادرات الإعلاميين.وفي ذات السياق، أكد مبارك بوعنين، عضو لجنة الاعلام القطرية، أن الاتفاقية ستساهم في تطوير ودعم الاعلام الرياضي الفلسطيني لكي يعمل بشكل مهني محترف.وأضاف بوعنين، أن هذه الاتفاقية ستمكن الإعلاميين الرياضيين في فلسطين من الوصول لأعلي المستويات، والاستفادة من التجارب التي وصلت لها قطر.ووصف توقيع اتفاقية التعاون مع اتحاد الاعلام بالحدث الهام، في ظل الخصوصية والمكانة التي تتمتع بها فلسطين لدى الشعب القطري، مجدداً تأكيده على أنه سيكون للاتفاقية العديد من المزايا التي ستوفرها مستقبلاً.