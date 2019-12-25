العاملين بالخدمات البريدية: شركة بريد إسرائيل تتعمد عرقلة البريد الخاص بالفلسطينيين





وأضاف البيان ان الشركة المذكورة ثبت فشلها في تقديم خدمات بريدية في إسرائيل حيث اشتكى المواطنون الإسرائيليون من تأخير المواد البريدية الخاصة به لعدة اشرها فيما أوقف شركات بيع الكترونية عالمية التعامل مع بريد إسرائيل كناقل بسبب تعامله السيء مع الجماهير وعلى الصعيد الفلسطيني تعمل الشركة على تأخير البريد الخاص بالفلسطينيين من الوصول في الوقت المناسب لنقاط التبادل كذلك تمنع البريد الفلسطيني من تبادل الارساليات المباشرة مع العالم عبر المملكة الهاشمية الأردنية وفق القرارات الدولية.





وفي هذا الاطار اكد بيان النقابة ان العاملين في البريد بذلوا جهودا استثنائياً وعملوا في أوقات متأخرة من الليل وفي أيام العطل الرسمية من اجل توزيع كميات البريد المتأخرة التي أفرج عنها الاحتلال والعمل على إيصال هدايا وطرود أعياد الميلاد لأصحابها في الوقت المناسب.





وأعلنت النقابة انها تقوم بإجراءات نقابية دولية ضد ما يسمى بشركة بريد إسرائيل التي تسببت في خسارات مالية عالية ومعنوية عالية لأبناء شعبنا نتيجة تأخير البريد الوارد عمداً من قبل الشركة حيث جمعت النقابة كافة الأدلة والمعلومات والانتهاكات التي قامت بها الشركة بحق الشعب الفلسطيني.





كما وعدت النقابة الجمهور الفلسطيني بأفضل الخدمات البريدية واسرعها طالما الامر فلسطينياً وتوعدت بملاحقة الشركة الإسرائيلية حتى تلتزم بالقرارات الدولية ذات العلاقة بتوزيع ونقل البريد بين الدول وفي ختام البيان هنأت بناء الطوائف المسيحية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة املين ان يكون العام القادم افضل للجميع .









رام الله - دنيا الوطنقالت نقابة العاملين في الخدمات البريدية – فلسطين في بيان صدر عنها عشية عيد الميلان ان ما يسمى بشركة بريد إسرائيل هي شركة عنصرية تهدف الى طمس التاريخ والرمزية الوطنية للبريد الفلسطيني من خلال مجموعة من العراقيل التي تضعها على حق فلسطين في التبادل البريدي المباشر.