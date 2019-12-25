برزق: نطالب كل أحرار العالم بالعمل الفوري لإنقاذ حياة الأسير اللواء الشوبك





وشاركت الهيئة في الوقفة التضامنية، ممثلة باللواء زايد مهنا، والمفوض الاعلامي المركزي للهيئة بفلسطين نبيل برزق، ومفوض الإتصالات المركزية طلعت النجار، ومنسق لجنة الاسرى بالهيئة علي البياتي، ورابعة البحيصي مفوضة المراة بمحافظة الوسطى، وعدد من المتقاعدين العسكريين.





ودعا برزق، كل أحرار العالم وكافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية، بالعمل الفوري لإنقاذ حياة الأسير الشوبكي بإطلاق سراحه ، ليتمكن من العلاج بعد تدهور وضعه الصحي، محملا سلطات الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وتبعيات استمرار اعتقاله.كما طالب برزق، كافة مؤسسات حقوق الإنسان بالعمل الفوري على رفع المعاناة عن اسرانا البواسل، وإنقاذهم مما يتعرضون من سياسة التنكيل والقمع داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.







جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينين بالمحافظات الجنوبية، اليوم الإثنين في الوقفة التضامنية الاسبوعية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، والخاصة بالتضامن مع شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي أمام مقر الصليب الاحمر الفلسطيني بمدينة غزة.