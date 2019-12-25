"الألكسو" تكرم الباحثة الفلسطينية الكوع وتختار فلسطين مقررا للاجتماع الـ7 لوزراء التعليم العالي

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رام الله - دنيا الوطن

شاركت دولة فلسطين في أعمال الدورة السابعة لاجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، بوفد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس وأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم د. دواس دواس، ورئيس الهيئة الفلسطينية للاعتماد والجودة التابعة للوزارة د. معمر اشتيوي، والذي أقيم تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات"، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة من 23 لغاية 25 ديسمبر الجاري.



وانتخبت دولة فلسطين ممثلة بأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية د. دواس دواس مقررا لأعمال الاجتماع، والذي عقد بحضور معالي مدير عام منظمة الألكسو أ. د. محمد ولد أعمر، والوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي، وبمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات المصرية والاقليمية والدولية.



و خلال الاجتماع، جرى تكريم للباحثة الفلسطينية رنا عبد الجبار نجيب الكوع الفائزة بالمركز الأول لجائزة الشباب العربي للعام 2019 بتزكية وترشيح من اللجنة الوطنية الفلسطينية ممثلة برئيسها معالي أ. د. علي زيدان أبو زهري، والتي نظمها معهد البحوث والدراسات العربية التابع لمنظمة "الألكسو"، مطلع هذا العام في مواضيع "الإدارة السياسية.. جدلية التصنيف وحتمية التوظيف"، عن دراستها بعنوان "تمكين الشباب العربي من المشاركة في صنع السياسات العامة وعلاقته بالإصلاح الإداري في ضوء عصر الثورة الصناعية الرابعة".



وتم التكريم بحضور معالي مدير عام منظمة الألكسو أ. د. محمد ولد أعمر، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني أ. د. محمود أبو مويس، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار، ود. دواس دواس أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية.



وأكد د. دواس، أن فوز فلسطين اليوم يعبر عن جهود حثيثة بذلتها الباحثة لإعلاء اسم فلسطين عاليا في معهد البحوث والدراسات العربية، وهو منبر علمي عريق يضع دولة فلسطين والقدس الشريف على رأس سلم أولوياته بشكل دائم.



وأضاف، في فلسطين نحترم ونقدر هذا المنبر العلمي العربي العظيم لما يقدمه من خدمات للباحثات والباحثين العرب، خاصة من أبناء دولة فلسطين، وما يقدمه من مساهمات فاعلة في إثراء المشهد التعليمي التخصصي في فلسطين بتخصصات مميزة، تمثل ضرورة من أجل بناء مؤسسات الدولة وإحداث التنمية، بالإضافة لإسهام المعهد ماديا عبر تقديم العديد من المنح والمساعدات لطلبتنا في القاهرة.



من جهتها، شكرت الباحثة الكوع معهد البحوث والدراسات العربية، و"الألكسو"، واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، على هذه الجائزة التي أنصفت جهودها بكل مهنية ومصداقية.



كما أعربت عن اعتزازها بإعلاء اسم فلسطين عاليا في هذه المسابقة الهامة على مستوى الوطن العربي، والتي تقدم خلاصة الجهود البحثية في عدة مجالات علمية في كل عام، للاستفادة منها وتبادل خبرات الدول الأعضاء، وتعميم الفائدة.



وعقب الاجتماع قدّمت المنظمة 70 منحة للطلبة الفلسطينيين في مجال الدراسات العليا في المراكز ومؤسسات التعليم العالي التابعة لها في الوطن العربي، وتم تبني العديد من التوصيات في الاجتماع، خاصة فيما يتعلق بإطلاق برامج تطوير الأطر التعليمية العربية على صعيد إدماج الذكاء الاصطناعي.



يذكر أن المجتمعين عقدوا لقاءً مع السيد رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي، وناقشوا العديد من القضايا الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربية على مدار يومان، وخاصة الذكاء الصناعي وما يواجهه من تحديات ورهانات مستقبلية، والتصنيف العربي للجامعات والإطار العام للبحث العلمي في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وعروض لتقارير خاصة بالمنظمة، بالإضافة لعدة قرارات تخص مكان وأجندات الاجتماعات القادمة.