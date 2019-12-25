محكمة إسرائيلية تنظر اليوم بقضية الأسير زهران

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد محكمة الاحتلال اليوم الاربعاء، جلسة للنظر في قضية الاسير أحمد زهران والذي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ94، رغم تدهور حالته الصحية.



ويطالب الأسير زهران بانهاء اعتقاله الإداري التعسفي، بدون تهمة أو محاكمة.



وأجلت المحكمة العليا في عوفر الاثنين الماضي البت في الاستئناف الذي قدمته هيئة شؤون الأسرى باسم الأسير زهران، بذريعة إمهال النيابة ليومين لتقديم بينات، فيما قامت مخابرات الاحتلال بالتحقيق معه في عيادة سجن الرملة.



وأمضى أحمد زهران (42 عامًا)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، ما مجموعه (15) عامًا في معتقلات الاحتلال، وهو أب لأربعة أطفال، وكان آخر اعتقال له في شهر مارس 2019.



ويقبع زهران حاليا في مستشفى "كابلان" الصهيوني، وفقد من وزنه قرابة 30 كيلوغرامًا.



وهذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، إذ خاض إضرابًا ضد اعتقاله الإداري استمر 39 يوماً، وانتهى الإضراب بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة شهور وثبتته على كامل المدة.



وتفرض إدارة سجون الاحتلال على زهران إجراءات عقابية وانتقامية منذ شروعه في الإضراب، عبر حرمانه من زيارة العائلة وعرقلة تواصل المحامين معه، ونقله المتكرر، وعزله في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي.