أبو الرب: 20 ألف معتمر من المحافظات الشمالية سيبدأ سفرهم ابتداء من اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب ان الوزارة أنهت كافة ترتيبات سفر المعتمرين الخاصة برحلات الاجازة المدرسية والتي ستبدأ من اليوم وحتى الخامس من الشهر القادم وان طواقم الوزارة قد عملت خلال الأيام الماضية على الإشراف والمتابعة لسفر أكثر من 20 ألف معتمر باتجاه الديار الحجازية والتي تشهد في العادة إقبالا كبيرا في هذا الوقت .



جاء ذلك خلال لقائه مدير جسر الملك حسين الدكتور معن الخصاونة صباح اليوم يرافقه الوكيل المساعد للحج والعمرة الشيخ سليم الاشقر ومدير عام الحج فضل قنيبي لبحث ومتابعة سفر المعتمرين وجاهزية كافة الجهات العاملة على الجسر لتسهيل مرور المعتمرين .



وأوضح ابو الرب ان تعليمات دولة رئيس الوزارء الدكتور محمد اشتية أكدت على ضرورة المتابعة اليومية من خلال طواقم العمل التي تم تشكيلها للإشراف على سفر المعتمرين في استراحة اريحا /المعابر وفي مدينة الحجاج / غور نمرين وفي الأراضي السعودية ، والتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص لتسهيل سفر وعبور المعتمرين بكل يسر وراحة وتأمين الحافلات المناسبة لهم .



وقال ابو الرب ان الوزارة وضعت الية طوارئ لمغادرة هذا العدد الكبير من المعتمرين باتجاه الديار الحجازية في ظل المنخفض الجوي متمنياً أن يكون سفر معتمرينا سهلاً وميسراً .



مشيرا أن الجانب الأردني قدم كافة التسهيلات لمرور وعبور المعتمرين من خلال مدينة الحجاج في غور نمرين وطواقم العمل التي تواجدت حتى ساعات منتصف الليل .



وقدم ابو الرب شكره الى مدير الجسر وكافة العاملين في ادارة الجسور على الجهود الطيبة التي يبذلونها خاصة في موسمي الحج والعمرة مع التأكيد على أهمية تحديد المسارب الخاصة بالحافلات بما لا يتعارض مع مغادرة وعودة المواطنين .



بدوره اكد مدير الجسر على الاهمية التي توليها إدارة الجسور للتسهيل على المواطنين كافة والاولوية في تقديم الخدمات لمعتمري دولة فلسطين والتي تمثلت في الإجراءات والتسهيلات المقدمة بمدينة حجاج غور نمرين وتجهيزها بكافة المرافق والقاعات والمظلات ودورات المياه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف .