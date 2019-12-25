شؤون فلسطينية

المحافظ كميل يعلن اكتمال الترتيبات لاطلاق اولصندوق للتكافل الخيري في سلفيت

المحافظ كميل يعلن اكتمال الترتيبات لاطلاق اولصندوق للتكافل الخيري في سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
اعلن محافظ سلفيت اللواء الدكتور عبدالله كميل اليوم اكتمال الترتيبات الجارية لاطلاق اول صندوق للتكافل الخيري في محافظة سلفيت.

واعرب المحافظ كميل عن فخره واعتزازه بكافة مكونات المحافظة من فعاليات ومؤسسات امنية ورسمية واهلية وقوى وطنية ورجال اعمال وقطاع خاص على تعاونهم وانسجامهم والاهتمام الذي ابدوه لانجاح فكرة صندوق التكافل الخيري وجعلها حيز الوجود وذلك تحت رعاية السيد الرئيس "ابو مازن " يوم السبت الموافق 28/12/2019 الساعة 3 عصرا في صالات سلفيت الكبرى بمدينة سلفيت.

وقال:" انه يثق تماما بوطنية وانتماء ابناء شعبنا من خلال مساهمتهم الفاعلة في دعم هذا الصندوق الخيري الذي يهدف الى تمكين الاسر المحتاجة اقتصاديا وترميم بيوت الفقراء ودعم الطلبة الجامعيين الذين ينحدرون لاسر محرومة في المحافظة اضافة للعديد من المساهمات التي من شانها دعم واسناد وتعزيز صمود اهالي محافظة سلفيت في ظل الاستهداف اليومي من قبل الاحتلال ومستوطنيه."

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ سلفيت اللواء كميل اليوم برجال الاعمال والقطاع الخاص في دار المحافظة ؛ حيث تم مناقشة العديد من القضايا التي تهم وتلامس حياة المواطنين على مختلف الاصعدة.

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