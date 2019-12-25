189 مستوطنا يقتحمون "الأقصى"

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام 189 مستوطنا، بينهم 15 طالبا من المعاهد والجامعات اليهودية وعضو الكنيست الإسرائيلي شارين هاسكل، باحات "الأقصى" وتنفيذ جولات استفزازية.



ويشار إلى أن المستوطنين دعوا إلى تصعيد عمليات الاقتحام للأقصى، تزامنا مع عيد "الحانوكاه" العبري، الذي يستمر لأسبوع.