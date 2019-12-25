الطوباسي يحمل الحكومتين اليونانية والقبرصية مسؤولية توقيع اتفاقية "الغاز" مع اسرائيل

جاء ذلك تعقيبا على لقاء من المقرر ان يعقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اثنيا بداية الشهر المقبل مع نظيريه رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي لاكمال التوقيع على اتفاقية لإنشاء خط ينقل الغاز من الأحواض القبرصية والإسرائيلية إلى جزيرة كريت ومن ثم إلى الأراضي اليونانية وبعدها إلى إيطاليا ومنها لمناطق أوروبية أخرى.



وأضاف الطوباسي في حديث في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، أنه سلم بالأمس رسالة من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي لنظيره وزير خارجية اليونان حول هذا الأمر مشيرا إلى أنه جرى بحث

ذلك أيضا في منتدى الغاز المنعقد في القاهرة .



وأشار الطوباسي إلى أن هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ويندرج في إطار السياسة الأمريكية في شرق المتوسط محملا الحكومة اليونانية والقبرصية مسؤولية توقيع اي اتفاقية لا تأخذ بعين الاعتبارموافقة فلسطين.



وأكد أن إسرائيل تقوم بالاعتداء وانتهاك حقوق فلسطين المائية في شرق المتوسط منوها إلى أنه لدينا حدود مائية ونشترك فيها مع دول في مناطق اقتصادية خالصة مشددا على أنه ولهذه الاسباب لا يمكن توقيع أي اتفاق بحكم اتفاقية أعالي البحار التي انضمت اليها دولة فلسطين واسرائيل ليست عضو فيها وفي نفس الوقت تقوم دول اخرى بتوقيع اتفاقيات قد تؤدي إلى مرور هذا الأنبوب

من خلال المناطق الاقتصادية الخاصة بفلسطين أو الحدود المائية دون أخذ موافقة أي طرف مشارك في اتفاقية أعالي البحار .







رام الله - دنيا الوطنحمل سفير فلسطين لدى اليونان مروان الطوباسي الحكومتين اليونانية والقبرصية مسؤولية توقيع اي اتفاقية مع اسرائيل لا تأخذ بعين الاعتبار موافقة دولة فلسطين عليها وخاصة فيما يتعلق بالغاز والحدود المائية.