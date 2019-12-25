حنون: قضية العاملين في "أونروا" على طاولة البحث لمنظمة التحرير



وأكد حنون في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، أن قضية العاملين في الوكالة إلى جانب قضايا أخرى موجودة على طاولة البحث، لافتا إلى الجهود الإضافية التي تبذلها الوكالة والدولة المضيفة للاجئين لتجاوز مسألة التمويل.







رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد حنون أنه تم خفض عجز وكالة "أونروا" أن 167 مليون دولار إلى 89 مليون دولار بسبب مجموعة من التبرعات والالتزمات التي تم الوفاء بها لصالح الوكالة، وذلك في أعقاب تجديد التفويض لـ"أونروا" لثلاث سنوات.