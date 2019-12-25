صور: الدفاع المدني يشكل لجنة لمتابعة انهيار جزئي بمدرسة ابتدائية بالخليل















رام الله - دنيا الوطنأغلق الدفاع المدني و لجنة السلامة العامة بمحافظة الخليل مدرسة ابتدائية بمدينة الخليل بسبب انهيار جزئي بالمدرسة نتيجة وجود حفريات بالقرب من المدرسة.وأكد مدير الدفاع المدني بمحافظة الخليل العقيد يزن عمر ان الدفاع المدني شكل لجنة متابعة وتحري في هذا الانهيار الجزئي مكونة من لجنة السلامة العامة بالمحافظة ومهندسي الدفاع المدني ومهندسي نقابة المهندسين للوقوف على الاسباب والمسؤولية وراء هذا الانهيار .وأوضح العقيد يزن عمر ان تم اخذ القرار بإغلاق المدرسة التي تحتضن اكثر من 350 طالبة بالمرحلة الابتدائية ومحال تجارية قريبة ووضع اشرطة تحذيرية لحين التأكد من توفر اشتراطات الوقاية والسلامة فيها وتصويب الاوضاع .