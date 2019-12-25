صبيح: لدينا خطة في حال رفضت اسرائيل اجراء الانتخابات بالقدس



وأكد صبيح في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، أن القيادة وكافة مؤسسات منظمة التحرير تبذل جهودا حثيثة مع مختلف دول العالم لإجراء الانتخابات في القدس، مشيرا إلى أنها ستكون معركة واضحة وقوية وستخسرها اسرائيل.



وجدد صبيح تأكيد المجلس الوطني على دعم تحركات الرئيس محمود عباس في اجراء الانتخابات في القدس المحتلة لأنها قضية جوهرية ومركزية لا يمكن التنازل عنها، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال لا تريد أي سيادة على القدس وهو أمر خطير للغاية ويمس السيادة الفلسطينية.







رام الله - دنيا الوطنكشف أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح عن وجود خطة في حال رفضت اسرائيل اجراء الانتخابات العامة في القدس المحتلة، مؤكدا أنه يجري التشاور مع عديد الدول والاطراف الاقليمية والعربية والمؤسسات الدولية إلى جانب تدخلات سياسية وبرلمانية للضغط على اسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس.