العالول: استشاري فتح يجتمع الأحد المقبل لمناقشة موضوع الانتخابات

وأشار العالول إنه سيتم خلال دورة المجلس الاستشاري الثالثة التي ستعقد الأحد القادم مناقشة الأحداث والتطورات الأخيرة والوضع الفلسطيني بشكل عام إضافة إلى التحركات السياسية المتواصلة وموضوع الانتخابات والتحديات التي يعيشها شعبنا .







من جهة ثانية، شدد العالول في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، على أهمية قرار المدعية العامة للجنائية الدولية التي وصفها بخطوة تحرر الجنائية الدولية نفسها من القيود وخروجها من حالة الضغوط التي مورست عليها خلال السنوات السابقة .



وتعقيبا على ردة الفعل الألمانية من خطوة الجنائية الدولية ودعوة أنجيلا ميركل لعدم تسييس المحكمة، استغرب العالول هذا الموقف وشدد على ضرورة التواصل مع الحكومة الألمانية من أجل أخذ تفسير واضح لموقفها .



وفيما يتعلق بالانتخابات، قال العالول إنه تم التواصل مع عدد كبير من الدول الجهات التي لها تأثير من أجل الضغط على إسرائيل حتى تكون القدس جزءا من العملية الانتخابية .