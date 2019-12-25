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شؤون فلسطينية

العالول: استشاري فتح يجتمع الأحد المقبل لمناقشة موضوع الانتخابات

العالول: استشاري فتح يجتمع الأحد المقبل لمناقشة موضوع الانتخابات
نائب رئيس حركة فتح محمود العالول
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن إعلان نتانياهو عن خطة لبناء 3000 ألاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة مرده إلى الوضع الإسرائيلي الداخلي الذي يتسابق فيه المرشحون بشأن من يسجل مواقف أكثر وانتهاكات أكبر بحق شعبنا .

وأشار العالول إنه سيتم خلال دورة المجلس الاستشاري الثالثة التي ستعقد الأحد القادم مناقشة الأحداث والتطورات الأخيرة والوضع الفلسطيني بشكل عام إضافة إلى التحركات السياسية المتواصلة وموضوع الانتخابات والتحديات التي يعيشها شعبنا .

من جهة ثانية، شدد العالول في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، على أهمية قرار المدعية العامة للجنائية الدولية التي وصفها بخطوة تحرر الجنائية الدولية نفسها من القيود وخروجها من حالة الضغوط التي مورست عليها خلال السنوات السابقة .

وتعقيبا على ردة الفعل الألمانية من خطوة الجنائية الدولية ودعوة أنجيلا  ميركل لعدم تسييس المحكمة، استغرب العالول هذا الموقف وشدد على ضرورة  التواصل مع الحكومة الألمانية من أجل أخذ تفسير واضح لموقفها .

وفيما يتعلق بالانتخابات، قال العالول إنه تم التواصل مع عدد كبير من الدول الجهات التي لها تأثير من أجل الضغط على إسرائيل حتى تكون القدس جزءا من العملية الانتخابية .

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