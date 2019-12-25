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شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح يوم الخميس

آلية السفر عبر معبر رفح يوم الخميس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة الأربعاء عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة يوم غدٍ الخميس.

وأوضحت "الداخلية" أنّ السفر يوم الأربعاء سيكون للحافلات: من الأولى حتى الرابعة من كشف (12/25).

وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للاطلاع على كشف السفر اضغط هنا

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