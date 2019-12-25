الاحتلال يستولي على مركبة في سلوان

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مركبة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه، بأن عناصر من قوات الاحتلال بزي مدني، داهمت منطقة خيمة البستان في البلدة، واستولت على مركبة تعود لأحد المواطنين.