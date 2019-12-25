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شؤون فلسطينية

أسير من جنين يدخل عامه الـ14 في الأسر

أسير من جنين يدخل عامه الـ14 في الأسر
الأسير محمود أحمد ياسين
رام الله - دنيا الوطن
دخل الأسير محمود أحمد ياسين (35 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الأربعاء، عامه الرابع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، وفقا للوكالة الفلسطينية الرسمية، أن الأسير ياسين محكوم بالسجن 17 عاما، وأن والدته توفيت العام الماضي وحرم من وداعها، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تمنع عائلته من زيارته منذ سنوات.

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