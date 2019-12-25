لأول مرة.. وزير جيش الاحتلال يقرر حجز رواتب أسرى الداخل الفلسطيني





ورفضت السلطة الفلسطينية، بناء على ذلك تسلم عائدات الضرائب بعد خصم إسرائيل نفس المبلغ، وأكدت أنها لن تقبل تسلم عائدات الضرائب منقوصة، وهو ما أدى إلى أزمة مالية دفعت إلى اقتطاع مبالغ من رواتب الموظفين الفلسطينيين التي تدفعها السلطة، واستمرت السلطة في دفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء والجرحى كاملة.



ورأت تل أبيب وواشنطن في حينها أن دفع رواتب لهذه الفئات دعما لما تصفانه بـ(الإرهاب).