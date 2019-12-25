لأول مرة.. وزير جيش الاحتلال يقرر حجز رواتب أسرى الداخل الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الإحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، على أمر بمصادرة أموال أسرى "منفذي عمليات" من الداخل وعائلاتهم، في إجراء يحدث للمرة الاول، وفق القناة 12 الإسرائيلية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد دخلت في حرب مع إسرائيل في بداية العام الجاري، بعد توقيع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون قرارا بخصم نحو 12 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب الفلسطينية، أي ما يوازي ما تقدمه السلطة رواتب لأسر الشهداء والجرحى، والأسرى.
وقع وزير الإحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، على أمر بمصادرة أموال أسرى "منفذي عمليات" من الداخل وعائلاتهم، في إجراء يحدث للمرة الاول، وفق القناة 12 الإسرائيلية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد دخلت في حرب مع إسرائيل في بداية العام الجاري، بعد توقيع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون قرارا بخصم نحو 12 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب الفلسطينية، أي ما يوازي ما تقدمه السلطة رواتب لأسر الشهداء والجرحى، والأسرى.
ورأت تل أبيب وواشنطن في حينها أن دفع رواتب لهذه الفئات دعما لما تصفانه بـ(الإرهاب).
ورفضت السلطة الفلسطينية، بناء على ذلك تسلم عائدات الضرائب بعد خصم إسرائيل نفس المبلغ، وأكدت أنها لن تقبل تسلم عائدات الضرائب منقوصة، وهو ما أدى إلى أزمة مالية دفعت إلى اقتطاع مبالغ من رواتب الموظفين الفلسطينيين التي تدفعها السلطة، واستمرت السلطة في دفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء والجرحى كاملة.
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