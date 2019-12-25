آليات الاحتلال تتوغل وتجرف أراضي شمال بيت حانون

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الزراعية شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وسط أعمال تجريف، وإطلاق نار.



وأفاد الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن ست آليات عسكرية إسرائيلية (ثلاث جرافات وثلاث دبابات) انطلقت من مواقع الاحتلال خلف الشريط الحدودي شمال بيت حانون صوب أراضي المواطنين الزراعية، حيث شرعت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع.



وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الفينة والأخرى التوغل في أراضي المواطنين الحدودية، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.