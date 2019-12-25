مركز النقل التابع للجيش الإسرائيلي ينشر معطيات جديدة





ووفقا لموقع معاريف، أوضح مركز النقل أن معدل حوادث السير مع الشاحنات العسكرية قد انخفض بنسبة 25% مقارنة مع العام الماضي، حيث وقع 107 حادث سير مع شاحنة عسكرية خلال عام 2019 الحالي، في حين وقع 143 حادث خلال عام 2018 المنصرم.





هذا وأوضح قائد مركز النقل أن أكثر من 400 شاحنة عسكرية تسير على الطرق في كل صباح، كما أن هذا العدد يزيد بمئات الشاحنات في أوقات التصعيد والحروب.





وتجدر الإشارة إلى أن مركز النقل يتبع لركن التكنولوجيا والدعم اللوجستي بالجيش الإسرائيلي، ويقع مقره في قاعدة بيت نبالا العسكرية المسؤول عن تقديم خدمات النقل لجميع القواعد العسكرية المنتشرة من إيلات حتى مزارع شبعا.



رام الله - دنيا الوطننشر مركز النقل التابع للجيش الإسرائيلي معطيات جديدة، أظهرت انخفاض عدد الحوادث المرورية الناجمة عن الاصطدام بشاحنات النقل العسكرية التي تنقل العتاد العسكري بمختلف أنواعه بما في ذلك الدبابات والجرافات وناقلات الجند.